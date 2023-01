Tumba festival na twee jaar terug met historisch laag aantal tumba’s

WILLEMSTAD – Het Tumba festival keert terug van weggeweest met een historisch laag aantal inschrijvingen. Dit jaar zijn er maar 48 composities ingestuurd. Het carnavalsevenement begint volgende week maandag 23 januari en duurt tot en met vrijdag 27 januari.

De 48 tumba’s worden begeleid door in totaal 22 muziekgroepen. Grote afwezige is oud-Tumbakoning Dibo Doran. Hij neemt dit jaar een pauze en verwacht volgend jaar weer een gooi te doen naar de titel.

Tumbakoning 2020 Raynor ‘Raey’ Lauffer is er wel bij en verdedigt zijn titel met de Tumba ‘Kaminda tin huma tin kandela’, waar rook is is vuur. De compositie van deze tumba is van Milangelo ‘Oko’ Dap. De band met wie hij zingt is Gentz Tre’Chic.

Opvallend is de deelname van PAR-Statenlid Steven Croes. De oud-minister start maandag met zijn Tumba ‘Awe mi ke buta kos’. Zijn tumba is geschreven en gearrangeerd door Ike Jesurun en wordt begeleid door de groep Tuyu and Friends.

Jeugd

Tyziano Casseres is zaterdag uitgeroepen tot Tumbakoning bij de jeugd. De jonge tumbero vertolkte ‘Sekat Yangadó’, heupwiegende zeekat, een tumba geschreven door Darwin Gregg.