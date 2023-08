Turkse Dramaserie ‘MAMA’ op Nos Pais TV snijdt taboethema kindermishandeling aan

WILLEMSTAD – De allereerste Turkse dramaserie ‘MAMA’, vertaald als ‘Moeder’, wordt met trots gelanceerd in het Caribisch gebied. “De serie, genaamd ‘Anne‘ in het Turks, brengt authentieke levensverhalen tot leven en grijpt vanaf het begin je aandacht”, zegt Mavis Albertina, die de serie brengt op NOS PAIS TV op Curaçao.

Dit hartverwarmende verhaal, oorspronkelijk afkomstig uit Japan, maakte zijn debuut in oktober 2016 en werd al snel een wereldwijde hit vanwege de oprechte inhoud. Turkse series, bekend om hun hoge productiewaarde en realisme, hebben zich wereldwijd verspreid en zijn in bijna veertig landen te zien.

“Na lang wachten is ‘MAMA’ nu ook in het Caribisch gebied te bewonderen, dankzij de inspanningen van Nos Pais Television”, aldus Albertina.

‘MAMA’ is gekozen vanwege de raakvlakken met Curaçao, een gemeenschap waar moederlijke zorg een cruciale rol speelt en waar de serie het probleem van kindermishandeling aansnijdt.

Het verhaal volgt een tijdelijke lerares op een lokale basisschool die ontdekt dat een van haar leerlingen lijdt onder mishandeling door de moeder en haar partner. Wanneer ze merkt dat niemand ingrijpt, neemt ze het heft in eigen handen. De serie belicht de impact van deze situatie en meer.

De keuze voor het Caribisch gebied en Turkije als culturele partners is gebaseerd op hun gedeelde diversiteit en geschiedenis. Net zoals Istanbul een mix is van oosterse en westerse invloeden, heeft Curaçao een smeltkroes van Afrikaanse, Westerse en Aziatische achtergronden. De serie werpt een licht op de rijke cultuur en tradities van Turkije, die verder gaan dan stereotypen.

‘MAMA’ wordt uitgezonden vanaf komende maandag 14 augustus om 21:00 uur, met een herhaling op de volgende dag om 12:00 uur. Nos Pais Television draagt deze uitzending op aan de Corendon Familie en Management als blijk van waardering voor hun geloof in de potentie van Curaçao. Gisteren was er een persvertoning in het Corendon Hotel.