TV-celebrity Antonieta Dap ziet nu meer ellende dan in 16 jaar ‘Dun’é un Chens’

Meneer Martina en Antonieta Dap

De bekende TV-presentatrice Antonieta Dap ziet in twee weken lockdown meer armoede en ellende dan tijdens 16 jaar televisie maken. Door de beperkende maatregelen heeft zij op dit moment geen uitzending van Dun’é un Chens, maar toch gaat ze op pad, zonder camera.

“Het is echt een crisis. Er is veel verborgen armoede op Curaçao. Mensen lopen daar niet mee te koop. Er is schaamte. Ze proberen hun eigen boontjes te doppen. maar nu is echt geen eten meer en moeten de mensen om hulp vragen”, zegt Antonieta.

“Ik kom nu op plekken waar ik nooit kom en komt de verborgen armoede dubbel en dwars naar boven.”

Montaña

Antonieta is op uitnodiging van buurtrechercheur Anicieta van wijkbureau Montaña langs gekomen en gaat op bezoek bij meneer Martina.

Hij is dagloner en weet ‘s ochtends niet altijd of en met welke werk hij die dag zijn brood verdient. Nu, na de lockdown vorige maand is er geen werk meer en heeft Martina geen inkomen meer om de huur van zijn huis te betalen en zijn vrouw en twee kinderen eten te geven.

“De situatie in mijn wijk is aanzienlijk verergerd”, zegt Anicieta. “Vooral kinderen zijn kwetsbaar. De situatie voor Martina en zijn gezin is slecht, hij is een harde werker maar komt door Corona niet aan de bak.”

De familie Martina is één van de veertien gezinnen die op dit moment hulp en aandacht krijgt van de politie. Volgens Anicieta had de gemeenschap dit eerder aan moeten zien komen. “De armoede is er al langer en ook bekend.”

NOS Radioreportage op NPO Radio 1

Menswaardig

Antonieta leert veel gezinnen kennen, zoals die van meneer Martina. “Soms zou ik wel mijn eigen partij op willen richten en in de regering gaan zitten om deze mensen te kunnen helpen. Maar hoofdpijn moet je krijgen, niet opzoeken. Ze hebben recht op een menswaardig bestaan.”

De TV-presentatrice voelt pijn. “Het is niet normaal. Vooral als het om kinderen gaat. Sommigen hebben geen water, anderen geen eten. Dit mag niet zo zijn.”