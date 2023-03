TV Direct geweigerd bij persbijeenkomst minister Javier Silvania

WILLEMSTAD – Nicole Trinidad en haar cameraman is gisteren de toegang geweigerd bij een persbijeenkomst georganiseerd door minister Javier Silvania in het nieuwe gebouw van zijn ministerie. Hij sprak daar met Curaçaose Huisartsenvereniging en praatte daarna met de pers.

Minsiter Silvania van Financiën heeft sinds gisteren de post Volksgezondheid toegewezen gekregen nadat collegaminister Pietersz-Janga was opgestapt.

Silvania zegt in een verklaring na afloop dat TV Direct niet was uitgenodigd en dat de persbijeenkomst alleen toegankelijk was voor uitgenodigde media. Ook zou TV Direct geen gehoor hebben gegeven aan een verzoek tot rectificatie.

In 2004 werd de inmiddels overleden journalist Marjo Nederlof van de Amigoe de toegang geweigerd bij een persconferentie van toenmalig premier Myrna Godett. De rechter bepaalde later dat de regering dat niet mag, journalisten moeten ten alle tijden hun werk kunnen doen, net als hun collega’s.