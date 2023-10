Twaalf maanden cel voor mishandeling partner om geslachtsziekte

WILLEMSTAD — De man die eerder zijn vriendin bedreigde en mishandelde moet twaalf maanden zitten, waarvan vijf voorwaardelijk. De straf geldt ook voor het vernielen van een politiecel in Barber, waar hij de tralies van de ijzeren deur en de muren in de cel heeft beschadigd.

De man dacht dat hij door haar een seksueel overdraagbare aandoening had opgelopen. Onder dreiging van een mes moest ze de namen van haar andere seksuele partners opbiechten.

Overigens haalde de vrouw eerder het nieuws omdat ze naast haar baan bij de politie een escortbureau zou runnen. Sinds haar nevenactiviteiten aan het licht zijn gekomen, is ze geschorst en mag ze niet meer op het werk verschijnen.

Haar nevenactiviteiten werden destijds in verband gebracht met oud-politiewoordvoerder Imro Zwerwer. Inmiddels is Zwerwer weer teruggekeerd naar zijn werk.

De verdachte Quinten Balentien (1986) verscheen voor de rechtbank met twee beschuldigingen tegen hem: mishandeling van een vrouw en vernielingen aangericht in de politiecellen van Barber.

Voor de rechtbank verklaarde de man dat hij de politievrouw verdedigde, maar dat de situatie niet is zoals die lijkt, omdat zij een escortdame is. “Ik ken haar niet als politieagent, maar als een escort die diensten verleent.

Het zou dan gaan om een vrouw die tijdens seksuele relaties graag geslagen wil worden. “Dat is wat ik heb gedaan toen we een relatie hadden. Zij had al blauwe plekken op haar arm van een eerdere seksuele relatie, en ik heb haar daar gewoon weer geslagen, op dezelfde plek. Wat het mes betreft, dat had ik achter op mijn rug en ik heb het op geen enkel moment gepakt om de vrouw ermee te bedreigen.”

De vrouw had een hele andere versie van het verhaal en zei dat de verdachte haar onder druk heeft gezet om te zeggen wie de andere mannen waren waarmee ze een relatie had. Om haar onder druk te zetten, zou de verdachte een mes hebben gepakt en haar ermee hebben bedreigd.