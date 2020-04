Twaalfde Coronadode op Sint Maarten

25 Gedeeld

Haven Sint Maarten Foto: ANP

Philipsburg – Op Sint Maarten is een twaalfde patiënt bezweken aan Corona. Deze man werd pas laat ontdekt. Pas na zijn overlijden werd hij getest en positief bevonden.



Inmiddels staat de teller van bevestigde gevallen op 73. Premier Silveria Jacobs riep burgers op, zich te melden als zij symptomen hebben die lijken op Corona. In totaal zitten er nu 130 mensen in zelfquarantaine; 95 in zelfisolatie. 39 mensen worden behandeld vanwege Corona.