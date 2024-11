Evenementen Twaalfde editie CURA DOET zet jeugd centraal Dick Drayer 04-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In Willemstad is gisteren de twaalfde editie van CURA DOET gelanceerd, de grootste vrijwilligersactie op Curaçao. Dit initiatief, georganiseerd door Curaçao Cares in samenwerking met het Oranje Fonds, brengt elk jaar honderden vrijwilligers samen om maatschappelijke projecten te ondersteunen. In 2025 schuift de actie voor het eerst naar mei, een verandering die is afgestemd met Nederland en andere eilanden, zoals Aruba, Bonaire en Sint-Maarten.

CURA DOET, dat in 2014 voor het eerst werd georganiseerd, heeft sindsdien tal van sociale initiatieven ondersteund, zoals buurtcentra, scholen en kinderopvanglocaties. Het evenement stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid door vrijwilligers uit allerlei lagen van de bevolking te mobiliseren. De organisatie legt dit jaar opnieuw nadruk op de jeugd en het belang van vrijwilligerswerk vanaf jonge leeftijd, met speciale aandacht voor de CURA DOET Youth Ambassadors. Dit initiatief, gestart in samenwerking met Happy Villa Enrichment Center, betrekt jongeren actief bij vrijwilligerswerk en laat hen hun ervaringen delen om anderen te inspireren.

Verschillende sociale organisaties kunnen hun klussen aanmelden tot 25 januari 2025 via de website van CURA DOET of door contact op te nemen met Curaçao Cares. Organisaties zonder voldoende middelen kunnen via het Oranje Fonds een financiële bijdrage aanvragen tot maximaal 1100 gulden voor materialen of transport. Na de inschrijfperiode kunnen particulieren, bedrijven en scholen vanaf 26 januari een klus selecteren om deel te nemen aan het CURA DOET-weekend op 16 en 17 mei.

Naast de waardevolle klussen die op deze dagen worden uitgevoerd, laat het evenement een blijvende impact achter. Veel vrijwilligers blijven betrokken bij de organisaties waar ze tijdens CURA DOET hebben geholpen, wat bijdraagt aan de sociale samenhang op het eiland. Het initiatief is niet alleen van maatschappelijke, maar ook van economische waarde, aangezien de inzet van vrijwilligers aanzienlijke arbeidsuren vertegenwoordigt.

