Twee arrestaties in drugs- en wapenonderzoek ‘PISTACHO’ op Curaçao

WILLEMSTAD – In het kader van het onderzoek ‘PISTACHO’ heeft het arrestatieteam van het Curaçaose politiekorps vandaag twee arrestaties verricht.

Een 27-jarige man is in de wijk Otrabanda aangehouden met een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne. Verderop in de wijk Montaña zijn bij een huiszoeking belangrijke bewijsstukken in beslag genomen.

Een 29-jarige man werd gearresteerd in zijn woning aan de Moontjeweg vanwege het bezit van een vuurwapen en drugs. Bij een daaropvolgende huiszoeking werden aanvullende bewijsstukken gevonden.

Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie die hun voorlopige hechtenis beval.