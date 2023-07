Twee arrestaties in verband met dode lichaam bij Playa Canoa

WILLEMSTAD – In het voortgezette onderzoek naar de zaak waarin enkele weken geleden het lichaam van een man in zee werd gevonden bij Playa Canoa, heeft de politie twee arrestaties verricht. Het betreft de 24-jarige man G.A.L.J. en de 52-jarige vrouw Y.A.N.J. Het betreft een moeder en haar zoon.

Beide arrestaties vonden plaats op een adres in Kaya Kimbala. Met toestemming van de hulpofficier van Justitie werd er een huiszoeking uitgevoerd in dit huis en werden verschillende voorwerpen die belangrijk zijn voor het onderzoek in beslag genomen.

De verdachten werden voorgeleid aan een plaatsvervangend officier van justitie die hun detentie beval in afwachting van verder onderzoek. De politie heeft het slachtoffer geïdentificeerd als Sidney Henk Dometilia, geboren op Curaçao op 29 oktober 1962.

Playa Canoa

Hij werd op zondag 18 juni rond 14.20 uur gevonden op Playa Canoa. Zijn lichaam was aan handen en voeten stevig gebonden met tape en de voeten ook gebonden met een zwarte riem. Hij freef op zijn buik.

Sidne had verschillende tatoeages op zijn borst. Zowel brandweerlieden als kustwachtpersoneel werd om asistentie gevraagd, omdat het lichaam vastzat aan de rotsen op de kust.

Met een touw slaagden de brandweerlieden erin het lichaam uit het water te halen voor verder onderzoek. Er werd opgemerkt dat het levenloze lichaam meerdere steekwonden had in de borst en keel. In het water werd ook een broek, een shirt en een paar schoenen gevonden. Niet ver daar vandaan werd een Louis Vuitton tas gespot.

Het onderzoek in deze zaak leidde tot de vondst van het voertuig van het slachtoffer, dat waarschijnlijk werd gebruikt om het levenloze lichaam naar de zee te vervoeren. Het was achtergelaten bij Mirador in Hato.