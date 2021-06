Twee arrestaties vanwege moord op Steve Wout

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft dit weekend twee vrouwen uit Guyana aangehouden in verband met de moord op Steve Wout. De arrestaties vonden plaats na een inval in een huis in Kanga en in een huis in Stenen Koraal.

Wout werd begin juni dood aangetroffen achter het Odulio Willems Stadion in Suffisant. Hij had schotwonden aan de zijkant van zijn lichaam. Behalve betrokkenheid bij de moord, heeft de politie niet gezegd wat voor rol de twee hadden in de moord op Wout.

