Twee bejaarde mensen na zoektocht gevonden door politie en kustwacht

WILLEMSTAD – De twee bejaarde mensen die gisteren vermist werden in de buurt van Ronde Klip zijn gevonden. Zij maken het naar omstandigheden goed.

Gistermiddag gingen de twee lopen bij Ronde Klip, maar kwamen niet terug van hun wandeling. Er werd groot alarm geslagen.

Politie, VKC en kenners van het gebied startten een zoekactie, waarbij zij geassisteerd werden door de Kustwacht, die met een helikopter over het gebied vloog. Vanochtend vroeg werden de twee gevonden in de mondi en in veiligheid gebracht.

Door de vele regenval van de afgelopen weken. Zijn afgelegengebieden en mondi’s moeilijk begaanbaar en hoog dichtgegroeid. De kans op verdwalen neemt daarom toe.

In juli raakte een Nederlandse toerist verdwaalt in het gebied rond Jeremy. Hij werd na een uitgebreide zoektocht dood gevonden.