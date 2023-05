Twee Curaçaose tentoonstellingen in Stedelijk Museum Schiedam

SCHIEDAM – Zaterdag 29 april openden twee nieuwe tentoonstellingen in Stedelijk Museum Schiedam: Frieda Hunziker. Een vlucht naar Curaçao en Hend’i mundu / Mens van de aarde. De tentoonstelling van Hunziker is te zien tot en met 3 september.

De eerste expositie is een groot overzicht van het oeuvre van de Nederlandse kunstenaar Frieda Hunziker (1908-1966). Speciale aandacht gaat in de tentoonstelling uit naar de invloed van haar reis naar Curaçao in 1951.

Het werk van Hunziker hangt zij aan zij met werken van hedendaagse kunstenaars die een band hebben met het eiland en daar met hun kunst op reflecteren. In de parallelle tentoonstelling Hend’i mundu / Mens van de aarde delen zes jongvolwassenen met roots in Curaçao persoonlijke verhalen over onder meer familie, rijkdom en opgroeien tussen twee culturen. ​

​In Curaçao vindt Frieda Hunziker volop inspiratie; haar geabstraheerde figuratieve schilderijen uit de jaren kort na de oorlog maken plaats voor vrijer kleurrijk werk. In de tentoonstelling wordt de blik van Hunziker, een passant op het eiland, gecombineerd met het perspectief van kunstenaars met wortels op Curaçao.

Zij kijken met hun blik naar het eiland: Serana Angelista, David Bade, Carlos Blaaker, Eugenie Boon, Avantia Damberg, Tirzo Martha, Shertise Solano en Gilleam Trapenberg.

Gesprekken Hend’i mundu / Mens van de Aarde. Ontwerp en foto’s door Tarona, 2023. Foto: Aad Hoogendoorn

​In het verlengde van de tentoonstelling over Frieda Hunziker voerden co-curatoren Melisa Cijntje en Melany Evora samen met beeldend kunstenaar Tarona namens het museum gesprekken met jongvolwassenen uit Schiedam en omgeving met wortels op het eiland.

Vanuit die gesprekken is in de Stadsgalerij van het museum de parallelle tentoonstelling Hend’i mundu | Mens van de aarde ontstaan. En deze tentoonstelling zal nog blijven groeien; de zes deelnemers dragen ieder iets bij om hun verhaal kracht bij te zetten; van spoken word tot journalistiek onderzoek, van zelfportretten tot een kerstdiner in de zomer.

Dit traject is onderdeel van het langlopende co-creatie- en participatieprogramma Mijn Schiedam van Stedelijk Museum Schiedam, waarbij mensen uit de stad onderwerpen in het museum agenderen en samen programma maken.

Kopfoto: Eugenie Boon, uit de serie Ta nos hende nan: Luangu, 2021. Olieverf op doek. Collectie Stedelijk Museum Schiedam. Tra’i Merdia, 2021. Olieverf op doek. Courtesy Kunstcollectie KPMG. Barika yen kurason kontentu, 2023. Olieverf op doek. Courtesy Brinkman & Bergsma Contemporary Art. Foto: Aad Hoogendoorn