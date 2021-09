Twee derde voorstander komst nationaal museum slavernijverleden

18 Gedeeld

Twee derde van de Nederlanders is voorstander van de komst van een nationaal museum over het slavernijverleden. Na onderzoek onder 30.000 mensen werd dit duidelijk. Er is behoefte aan meer informatie, maar het mag geen eenzijdig beeld worden.

Deze week sloot de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden adviseert nu om een permanent Nederlands slavernijmuseum op te richten. Deze commissie deed aanbevelingen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken over hoe om te gaan met het slavernijverleden.

