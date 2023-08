Twee doden bij felle woningbrand

WILLEMSTAD – Een tragische brand heeft afgelopen nacht twee mensen het leven gekost in een woning aan de Kaya C. Ostiana, in de wijk Nort Sapaté. De brand brak enkele minuten voor middernacht uit.

Bewoners in de omgeving schoten te hulp toen ze de vlammen opmerkten. Ze wisten een man en een vrouw uit de brandende woning te redden, maar helaas waren beide slachtoffers op dat moment al bewusteloos. Ondanks de snelle reactie van de hulpdiensten konden de ambulancemedewerkers en de aanwezige politiearts niets meer voor hen betekenen. Ter plaatse werd de dood van de twee slachtoffers bevestigd.

Er wordt vermoed dat de slachtoffers zijn overleden als gevolg van rookinhalatie. De brandweer was snel ter plaatse en wist, ondanks de intensiteit van de brand, het vuur snel onder controle te krijgen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht door de lokale autoriteiten.