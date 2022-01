Twee doden en drie gewonden bij ongeluk op Weg naar Westpunt

74 Gedeeld

WILLEMSTAD – Bij een zwaar ongeluk op de Weg naar Westpunt zijn gisteravond twee doden gevallen en drie mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij Wacawa.

Drie auto’s waren daarbij betrokken. Een bestuurder van een pickup probeerde een slingerende pickup voor hem te ontwijken. Daarbij kwam hij op de verkeerde weghelft en botste daar frontaal op een minibusje.

De chauffeur en de bijrijder van dat busje overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Volgens de Èxtra gaat het om twee werknemers die in een restaurant werken op Bandabou. Hun identiteit is nog niet vrijgegeven. Zij zijn het tweede en derde dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.

