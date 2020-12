6 Gedeeld

Vandaag zijn er twee doden meer te betreuren als gevolg van Corona.

Eerder vandaag overleed een oudere patiënt in het Curaçao Medical Centre. Zojuist werd bekend dat een tweede slachtoffer is overleden. Dat zou gaan om iemand die in een verzorgingstehuis in Bandábou ligt.

Daarmee komt het totaal aantal doden op tien. De besmettingscijfers van vandaag zijn nog niet uitgegeven.