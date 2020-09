Twee duikers omgekomen bij Damen Shiprepairs

3 Gedeeld

Damen Droogdok Curaçao | Archieffoto

Bij een industrieel duikongeval zijn aan het einde van de middag twee duikers overleden. Zij waren aan het werk voor Damen Shiprepairs bij het DOK.

Getuigen melden dat de twee met scuba-apparatuur bezig waren aan een onderwateroperatie en in de problemen kwamen. Eén duiker zou vast zijn komen te zitten. Een derde duiker is naar beneden gegaan en heeft een van de twee op de kant gekregen. Deze duiker is op weg naar het ziekenhuis overleden.

Damen is tot nu toe onbereikbaar.