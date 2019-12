3 Gedeeld

Willemstad – De twee in 2017 geschorste immigratieambtenaren blijven voorlopig geschorst. Dat bepaalde de rechter gisteren in de zaak die door hen was aangespannen tegen de minister.

De twee zouden geld onder tafel hebben aangenomen en valsheid in geschrifte hebben gepleegd. Het onderzoek naar strafbare feiten is nog steeds bezig. Zolang dat duurt, is de schorsing terecht, zegt het Hof.