Politie en Justitie Twee jongeren aangehouden voor vuurwapenbezit Redactie 17-02-2025 - 1 minuten leestijd

Archieffoto

WILLEMSTAD – De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee jonge mannen aangehouden voor het in bezit hebben van een vuurwapen. De arrestaties vonden plaats op de F.D. Rooseveltweg nadat een politie-eenheid een voertuig stopte vanwege verdacht gedrag van de inzittenden.

Rond middernacht controleerde een eenheid van de Unit Speciale Taken (U.S.T.) een auto met meerdere inzittenden. Tijdens de controle stapte een van hen plotseling uit en zette het op een lopen. In de auto trof de politie een vuurwapen aan, dat onmiddellijk in beslag werd genomen.

De bestuurder van de auto, de 20-jarige V.V.R., geboren op Curaçao, werd ter plekke gearresteerd wegens overtreding van de vuurwapenwetgeving. Kort daarna werd ook de 16-jarige J.L.R., eveneens geboren op Curaçao en woonachtig aan de Schonegevelstraat, aangehouden. Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.

