Twee keer zoveel coronadoden op Curaçao als in Nederland in 2021

25 Gedeeld

Op Curaçao zijn verhoudingsgewijs twee keer zoveel mensen overleden aan de gevolgen van Corona dan in Nederland. In Nederland stierven iets meer dan 9.500 mensen, op Curaçao 173.

Uitgaande van 17 miljoen inwoners in Nederland en 160.000 op Curaçao, is de verhouding 0,05 procent (95) om 0,11 procent (173). In 2020 vielen er 14 doden op Curaçao en in Nederland stierven er toen 11.400 mensen aan corona.

De Curaçaose GGD meldde in 2021 in totaal 16.421 positieve testen. Het RIVM in Nederland rapporteerde in totaal 2.337.203 nieuwe gevallen. Een vergelijking is moeilijk te trekken, omdat Curaçao geen onderscheid maakt in haar rapportage tussen inwoners van het eiland en bezoekers.