Twee koninklijke onderscheidingen voor twee bijzonder vrouwen

Yvonne Cristiaan (l) en Greta Trapenberg (r) bij de gouverneur

WILLEMSTAD – Yvonne Christiaan heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar werk als oprichtster, secretaris en huidige voorzitter van de stichting Shimaruku. Daarnaast kreeg Greta Trapenberg een onderscheiding vanwege haar enorme bijdrage aan de Curaçaose kunst en cultuur.

Dat gebeurde op vrijdag 15 oktober in het Paleis van de Gouverneur. Lucille George-Wout had de eer om namens Koning Willem-Alexander biede dames te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zowel Christiaan als Trapenberg waren niet in de gelegenheid om tijdens een eerdere ceremonie aanwezig te zijn, en hebben daarom nu alsnog de versierselen mogen ontvangen.

Shimaruku

Decstichting is 26 jaar geleden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat kinderen in de Curaçaose achterstandswijk Seru Papaya dagelijks een gezonde maaltijd voorgeschoteld krijgen, gekookt door een groep moeders van de wijk en geserveerd in het wijkcentrum, waar de kinderen, tot aan de uitbraak van de Covid-19-pandemie, ook voor naschoolse opvang terecht konden.

Naast verlichting van primaire noden als voedsel, kleding en opvang, organiseert Shimaruku ook opleidingen voor de vrouwen zoals: als naaicursussen, rijles en cursussen op gebied van haar- en nagelverzorging waarmee zij hun eigen inkomsten kunnen genereren of naar betaald werk kunnen solliciteren.

Liberata Dans Theater

Greta Trapenberg is voorzitter van de Liberata Dance Theatre Curaçao Connection Foundation (LDTCC). Als een non-profitorganisatie werd Liberata Dance Theatre, Inc. opgericht om dans- en theaterwerken te bieden met thema’s die voornamelijk afkomstig zijn uit de Caribische, Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse rijke geschiedenis en cultuur aan de mensen in de VS, de Caribische eilanden en internationale landen. LDT presenteert unieke “high impact”-werken die het bewustzijn vergroten van verschillende sociale, ecologische en mondiale problemen die iedereen aangaan.