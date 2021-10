Twee mensen in hun auto beschoten, rijden zelf naar het CMC

1 Delen

WILLEMSTAD – Twee mensen zijn zaterdag beschoten en gewond geraakt bij een spervuur aan kogels. Dat gebeurde in de Kaya Turmalina in de wijk Stenen Koraal.

De man en de vrouw zijn met de auto waarin zij zaten naar het CMC gereden. Ook die was geperforeerd door kogels. Onderzoek later wees uit dat de twee in hun auto zijn beschoten.

In de kaya Turmalina vond de politie ruim twintig kogelhulzen. Daar bleken ook drie huizen en een andere auto geraakt te zijn door de kogels. De twee slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

