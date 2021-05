Twee mensen op Bonaire aangehouden voor drugssmokkel

Er zijn zondag 23 mei twee mensen aangehouden op het vliegveld van Bonaire voor drugssmokkel. De aanhouding vond plaats na een controle van een aantal personen door middel van een urinetest.

Bij twee personen kwam deze positief terug. Na de aanhouding hebben beide verdachten meegewerkt aan controle middels een bodyscan, waarmee te zien is of er drugs in het lichaam vervoerd wordt.

Na de scan is één persoon in vrijheid gesteld, de tweede persoon verblijft in hechtenis in afwachting van verder onderzoek.

