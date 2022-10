Twee miljoen euro voor initiatieven in het kader van herdenking slavernijverleden

DEN HAAG – Het Nederlandse kabinet stelt twee miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van activiteiten tijdens het herdenkingsjaar slavernijverleden. Maatschappelijke organisaties en culturele instellingen kunnen met dit geld kunnen zowel grotere instellingen als kleine lokale initiatieven of individuen budget aanvragen om maatschappelijke en/of culturele activiteiten te organiseren. De uitvoering verloopt via twee cultuurfondsen: Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Vanaf volgend jaar, van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024, wordt in het hele koninkrijk extra aandacht besteed aan het slavernijverleden. De Rijksoverheid ondersteunt initiatieven van of in samenwerking met de verschillende groepen en gemeenschappen met een relatie tot het slavernijverleden.

Financiering

Initiatiefnemers, zoals musea, theaters en archieven, maar ook particuliere initiatiefnemers zoals kunstenaars, creatieve makers of organisatoren, kunnen een aanvraag indienen voor financiering voor de organisatie van een activiteit tijdens het Herdenkingsjaar.

Het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie beoordelen de aanvragen zelfstandig, via een representatieve beoordelingscommissie met kennis van het slavernijverleden en de betrokken gemeenschappen.

Iedereen in het koninkrijk die een activiteit wil organiseren in het Herdenkingsjaar kan een aanvraag doen. Informatie hierover is te vinden op de websites van het Mondriaan Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.