Luchtvaart & Reizen Twee miljoen passagiers op Hato Dick Drayer 20-12-2024 - 2 minuten leestijd

Lange rijen coor immigratie: eerder regel dan uitzondering

WILLEMSTAD – Curaçao International Airport verwelkomt deze maand voor het eerst in zijn geschiedenis twee miljoen passagiers binnen één jaar. Dit record bevestigt de groei van de luchtvaartsector op Curaçao en volgens de luchthaven zelf de aantrekkingskracht van het eiland als reisbestemming.

In de eerste 15 dagen van de maand december is het aantal vertrekkende passagiers met 27 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral op vrijdag, zaterdag en zondag is het druk, met piekuren tussen 13.00 en 17.00 uur. Jonny Andersen, CEO van luchthavenbeheerder Curaçao Airport Partners, noemt deze prestatie een teken van het vertrouwen van reizigers en de inzet van het luchthaventeam en zijn partners.

De sterke toename in reizigersaantallen is deels te danken aan de extra vlucht van KLM vanaf 19 december, evenals hogere vluchtfrequenties van luchtvaartmaatschappijen zoals Avianca, Delta en Azul. Nieuwe bestemmingen zoals Brussel (TUI), Fort Lauderdale (Azul) en Medellín (Wingo) dragen ook bij aan de groei.

De drukte neemt traditioneel toe rond 19 december, wanneer de schoolvakanties beginnen. Op piekdagen, zoals 20 en 28 december en 5 januari, verwerkt de luchthaven naar verwachting 8.500 passagiers per dag. CAP heeft daarom extra maatregelen genomen om de reizigerservaring soepel te laten verlopen, zoals efficiëntere operaties en samenwerking met belangrijke partners.

Stagnatie

De blijdschap wordt door reizigers enigszins getemperd omdat de luchthaven kampt met serieuze problemen in de reizigersstroom, zowel bij aankomst als bij vertrek. Vooral bij immigratie gaat het vaak mis, waarbij vraagtekens gezet kunnen worden bij de bezetting van immigratiepersoneel. Lange rijen, gesloten e-poortjes, omdat er geen personeel is en passagiers die daardoor dreigen hun vlucht te missen is vaker regel dan uitzondering.

De luchthaven organiseerde daarom deze week een bijeenkomst voor de luchtvaartsector om afspraken te maken over een vlotte afhandeling van de reizigersstroom. “Ondanks de drukte doen onze teams hun uiterste best om een aangename reiservaring te bieden,” belooft Andersen.

