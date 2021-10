Twee ongelukken, negentien auto’s, vijf gewonden van wie twee in kritieke toestand bij Julianabrug

15 Gedeeld

Bij twee gelijktijdige ongelukken vannacht voor en op de Julianabrug waren in totaal negentien auto’s betrokken. Vijf mensen raakten gewond, van wie twee in kritieke toestand naar het CMC zijn gebracht. Beide ongelukken vonden plaats terwijl de avondklok van kracht was.

Het eerste ongeluk gebeurde vlak voor de Julianabrug ter hoogte van het Amerikaanse Consulaat. Daar waren vier auto’s bij betrokken. De brandweer moest één slachtoffer uit de auto zagen. Die is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Gelijktijdig ontstond er een kettingbotsing verderop op de Julianabrug in de richting Otrobanda. Die was het gevolg van een ander ongeluk op de Arubastraat onderaan de afslag naar Otrobanda.

Op de brug waren vijftien auto’s betrokken bij de kettingbotsing. Vier mensen raakten gewond. Een Susuki Swift kon de kettingbotsing nog ontwijken, maar knalde daarna tegen een lasapparaat aan, die tegen de reling van de brug stond. De brandweer moest de chauffeur uit de auto bevrijden, waarna die in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht.

Zoals eerder gemeld wordt er onderhoud gepleegd aan de brug door wegwerkers van MNO. Op last van verkeersminister Charles Cooper zijn de wegafzettingen weggehaald, omdat auto’s massaal hun spiegels er afreden. Het lasapparaat bleef echter staan.