Twee patiënten overlijden aan Corona op Curaçao, weer hoog aantal besmettingen

Twee mensen zijn vandaag overleden aan de gevolgen van Corona op Curaçao. Eén patiënt in een verzorgingstehuis en één in het ziekenhuis. Het totale dodental als gevolg van het virus staat nu op 189. In het CMC liggen twaalf patiënten met corona, een meer dan gisteren. Acht van hen ontvangen intensieve zorg.

De explosie van nieuwe infectie, te wijten aan de omicron-variant ging vandaag gewoon door. 511 mensen testten positief en moeten in isolatie. 122 mensen mochten daar weer uit, zodat het totaal aantal cases op 2.726 staat.

Aruba

Ook op Aruba blijven hoge aantallen nieuwe infecties het beeld bepalen. Vandaag werden 692 mensen positief getest. Het totaal aantal cases staat daar nu op 2.769. Iets meer dan op Curaçao.

Op de IC van het ziekenhuis kwamen twee nieuwe patiënten bij, op de afdeling liggen zeven corona-patiënten.

Bonaire

Bonaire krijgt ook fors meer nieuwe besmettingen. Daar is gisteren eveneens de omicron-variant vastgesteld. Waren er gisteren nog 129 mensen met corona in isolatie, dat aantal is vandaag gestegen naar 149.