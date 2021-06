Twee positief getest na Curaçao-Panama, ondanks vaccinatiekaart of test

WILLEMSTAD – Twee mensen die betrokken waren bij de organisatie van de voetbalwedstrijd tussen Curaçao en Panama zijn gisteren positief getest. Toegang tot het stadion was alleen maar mogelijk met vaccinatiekaart of negatieve PCR-test.

In totaal werden gisteren acht mensen positief getest op een totaal van 1366 afgenomen testen. Een testratio van 0,6 procent. Er liggen nog acht patiënten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care. Het totaal aantal actieve cases is nu 35, zeven meer dan de dag ervoor.

