Twee schietpartijen in Curaçao

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Curaçao is gisteren opgeschrikt door twee schietpartijen. Op de Haïtiweg werden twee mensen geraakt.

Volgens ochtendkrant Èxtra zouden drie mannen in een auto langs zijn gereden en met zware wapens hebben geschoten. Een vrouw raakte gewond aan haar been, een man meldde zich later op het politiebureau met schampschotwonden bij zijn keel.

Een schietpartij in de kaya Respond’i Boka liep beter af, daar werd alleen een huis doorzeefd, net als twee auto’s die daarvoor stonden.