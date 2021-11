Twee van zeventien gekidnapte Noord-Amerikanen in Haïti weer vrij

16 Gedeeld

PORT-AU-PRINCE – Twee van de zeventien Noord-Amerikaanse missionarissen die in oktober door een bende op Haïti werden ontvoerd zijn zondag vrijgelaten. De kerkelijke organisatie waarbij zij zijn aangesloten meldt dat de twee in goede doen zijn.

16 oktober werd de groep Amerikanen en Canadezen op klaarlichte dag ontvoerd. Dat gebeurde nadat de groep een bezoek had gebracht aan een weeshuis in een buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince. De bende eist 17 miljoen dollar aan losgeld. Bendes hebben de controle in steeds meer delen van Port-au-Prince overgenomen. In totaal werden dit jaar al meer dan achthonderd mensen gekidnapt in Haïti.

