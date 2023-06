Twee vechtende hamerhaaien houden badgasten van Playa Lagun op het strand

WILLEMSTAD – Twee hamerhaaien hebben gisteren de toeristen en omwonenden in de baai van Lagun verrast op een mooi schouwspel. De duikschool van Peter Koster filmde de twee haaien.

“De twee betoverende hamerhaaien doken gracieus voor mijn ogen in razernij. De kracht en elegantie waren gewoonweg adembenemend!”

Hamerhaaien komen over de hele wereld voor. Drie van de negen soorten ter wereld zijn te vinden in het Caribisch gebied, waaronder de geschulpte hamerhaai, de gladde hamerhaai en de grote hamerhaai. Deze soorten hebben een vergelijkbaar uiterlijk, wat het identificeren van deze haaien op soortniveau ingewikkeld maakt.

Hamerhaaien zijn toproofdieren, wat betekent dat ze aan de top van hun voedselweb staan en geen natuurlijke vijanden hebben. Haaien helpen hun prooipopulatie gezond te houden door de zieken en gewonden op te eten, terwijl ze ook de verspreiding van hun prooi beïnvloeden.

In gezonde oceanen dragen haaien bij aan het behoud van stabiele visbestanden en gezonde koraalriffen en zeegrasvelden, wat belangrijk is voor de visserij en de economie (toerisme) van de eilanden.

Hamerhaaien en ook andere soorten haaien zijn kwetsbaar voor menselijke bedreigingen. Overbevissing, vervuiling en klimaatverandering zijn allemaal factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op deze dieren.