Tweede aanhouding 600 kilo drugsroof politiebureau deze week

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteravond opnieuw een aanhouding verricht in de drugsroof zaak. Een man van 38 wordt verdacht van betrokkenheid bij die drugsroof uit het politiebureau van Rio Canario. Volgens het Openbaar Ministerie heeft deze man de cocaïne op de markt gebracht en verkocht.

Afgelopen woensdag arresteerde de politie ook al een verdachte in deze zaak. Die wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris die dan besluit over verlenging van zijn voorarrest.

2018

Op 14 oktober 2018 drongen onbekenden het politiekantoor binnen en gingen er met 600 kilo in beslag genomen cocaïne vandoor. Een jaar later werden twee mannen aangehouden, waaronder een 30-jarige ex-politieagent. Die zijn daarna weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of die twee nog steeds verdachten zijn en of de arrestatie van woensdag en gisteren gelinkt zijn aan de arrestaties verleden jaar.

Gouden tip

Ook wil het OM niet zeggen of de arrestaties deze week het gevolg zijn van een tip. Eerder loofde justitie een beloning uit van 20.000 gulden, maar bruikbare tips kwamen toen niet binnen.

Het onderzoeksteam stelde toen vast dat er weliswaar veel informatie is, maar dat weinig mensen voldoende vertrouwen hebben om deze informatie ook te delen met het team van KPC en RST. De beloning werd daarna verhoogd naar naar 30.000 gulden.

Beperking

Het onderzoeksteam dat bestaat uit leden van het KPC en het RST zet het onderzoek naar de diefstal uit 2018 voort. Het is niet uitgesloten dat er meer aanhoudingen volgen. De aangehouden man zit in beperkingen en zal maandag worden voorgeleid aan de rechter- commissaris. In het belang van het onderzoek kunnen op dit moment geen verdere mededelingen gedaan worden.

