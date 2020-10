Tweede coronagolf in Nederland nog niet op retour

61 Gedeeld

Amsterdam – De tweede coronagolf in Nederland stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten.

Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’ en is de kans op een volledige lockdown nog steeds aanwezig.

Het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag is 10.211, dat zijn er 1.542 meer dan zaterdag.

Er liggen 2.147 coronapatiënten in het ziekenhuis en dat zijn er 32 meer dan zaterdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care op zondag is 490, dat zijn er 11 minder dan zaterdag

Tot nu toe zijn er 6.974 gemelde sterfgevallen.

Curaçao heeft code geel voor Nederlanders die op reis willen naar het eiland. Er is een PCR test nodig en een gezondheidsverklaring. Na terugkomst in Nederland hoef je niet in quarantaine.

Lees ook: