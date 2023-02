Tweede dag koninklijke familie op Sint-Maarten begint bij Fort Amsterdam

PHILIPSBURG – Het koninklijk paar en de prinses van Oranje bezoeken vanochtend tijdens de tweede dag op Sint-Maarten Fort Amsterdam. Hier gaan zij tijdens een vogelexpeditie op zoek naar de bruine pelikaan, de nationale vogel van het eiland.

Ook krijgen zij uitleg over de historie van het fort. Vervolgens ontmoeten zij leden van het parlement en jeugdparlement van Sint Maarten. Bij woonvoorziening White and Yellow Cross bezoeken zij de dagbesteding van ouderen en mensen met een beperking. Aansluitend gaat het gezelschap naar een wetenschapsbeurs waar basisschoolleerlingen en middelbare scholieren hun oplossingen voor het plasticafvalprobleem op het eiland presenteren.

In de middag bezoeken de koning, koningin Máxima en de prinses van Oranje Resources for Community Resilience (R4CR). R4CR financiert met middelen van de Wereldbank projecten gericht op de wederopbouw van Sint Maarten na Irma.

Het gezelschap gaat in gesprek met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld over hun projecten en met jongeren over hun werkzaamheden bij diverse organisaties.

Vervolgens bezoeken het koninklijk paar en prinses Amalia een schooltuinenproject waar zij spreken met scholieren over het werk in de tuin en over het belang van tuinieren op hun mentale gezondheid.

In het Emilio Wilson Park vertellen scholieren over hun dromen voor de toekomst van Sint Maarten en planten zij in aanwezigheid van het gezelschap gele salie. Gele salie is de nationale bloem van het eiland.

Aansluitend bezoeken de Koning, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje St. Peters Hill waar zij uitleg krijgen over natuurbehoud op Sint Maarten. Deze bergtop grenst aan het Franse deel van het eiland. De middag wordt afgesloten met het bijwonen van een baseballtoernooi van jongeren.

In de avond bezoekt het gezelschap een receptie van de gouverneur en ontmoeten zij diverse inwoners van Sint-Maarten.