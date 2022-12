Tweede groep Sociaal Vormings Traject krijgt baret en gaat nu stage lopen

WILLEMSTAD – Gisteren heeft de tweede groep van het Sociaal Vormings Traject, SVT, op de marinekazerne Suffisant zijn baret gekregen. Dat gebeurd aan het einde van de eerste fase.

De overheid van curaçao verzorgt samen met Defensie deze opleiding. Jongeren zonder een startkwalificatie of die in aanraking zijn gekomen met Justitie, worden hierbij geholpen om een kans te maken op een goed toekomstperspectief.

In een periode van vier maanden leren de jongeren in de eerste fase op militaire wijze, normen en waarden als discipline, zelfrespect, structuur, weerbaarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.

De volgende fase in het Sociaal Vormings Traject bestaat uit een leerwerktraject bij lokale bedrijven, met terugkomstdagen op de marinekazerne Suffisant

Nieuwe opleiding

In februari 2023 start er een nieuwe SVT-opleiding. Dit keer alleen voor vrouwen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Defensie zoekt vrouwen tussen 18 en 24 jaar, zonder schooldiploma, maar ook zonder werk of vrouwen die in aanraking zijn geweest met Justitie. De aanmeldingsprocedure is nog open tot 6 december. De opleiding start in augustus.