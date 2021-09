Tweede helft september droog en warm

62 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het droge weer is terug over de ABC-eilanden en lijkt de rest van de maand zo te blijven als we moeten geloven wat de huidige modellen aangeven. Deze week is het overwegend zonnig en droog, met alleen tijdens de late nachturen of in de ochtenduren, een lichte kans op een lokale bui.

Verwacht zeer warme nachten en dagen op de lokale eilanden, lichte wind waardoor de gevoelstemperaturen boven de 40 graden Celsius zullen aanvoelen. Zorg ervoor dat je gehydrateerd blijft en bescherm jezelf tegen de zon.

Meer informatie over het weer kun je vinden op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

