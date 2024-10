Nieuws Curaçao Tweede Kamer eist harde aanpak corruptie op de Caribische eilanden Dick Drayer 23-10-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Tijdens de behandeling van de begroting voor Koninkrijksrelaties lieten verschillende Tweede Kamerleden gisteren hun zorgen horen over de aanhoudende corruptie op de Caribische eilanden. Er werd een sterke oproep gedaan voor een betere handhaving en hardere aanpak van bestuurders die zich schuldig maken aan corruptie en fraude.

Aukje de Vries van de VVD stelde dat goed bestuur een belangrijk uitgangspunt is voor haar partij en sprak haar zorgen uit over de instabiliteit van de kabinetten en de frequente corruptieschandalen op de eilanden. Ze wees op de recente arrestatie van de Arubaanse minister Glenbert Croes en de eerdere veroordelingen van oud-premier Gerrit Schotte van Curaçao en Statenlid Theo Heyliger van Sint-Maarten. “De VVD gunt alle eilanders een goed bestuur dat er is voor hun inwoners in plaats van voor zichzelf,” benadrukte De Vries. Ze drong aan op een steviger aanpak van ondermijnende criminaliteit en meer investeringen in de rechtshandhavingsketen​.

Vanuit de PVV waarschuwde Peter van Haasen dat corruptie de rechtsstaat en het vertrouwen van de bevolking ondermijnt. Hij hekelde het feit dat er berichten blijven komen over bestuurders die zich schuldig maken aan fraude en omkoping. “Corruptie mag nooit worden afgedaan als een onderdeel van de Caribische cultuur. Dat is totaal onaanvaardbaar,” stelde Van Haasen. Hij riep op tot keiharde maatregelen tegen corrupte bestuurders om maatschappelijke stabiliteit en rechtvaardigheid op de eilanden te waarborgen​.

De Raoul White van GroenLinks-PvdA sloot zich daarbij aan en benadrukte dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen in het versterken van goed bestuur. Hij stelde dat de bevolking vaak het gevoel heeft dat de politieke en financiële elites buiten schot blijven. “Inwoners hebben het gevoel dat elites worden beschermd, terwijl de kleintjes wel worden aangepakt. Dit schaadt het vertrouwen in de overheid ernstig,” aldus White. Hij pleitte voor concrete maatregelen om de gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk te bevorderen​.

De oproep vanuit de Kamer was eensgezind: een effectieve aanpak van corruptie is essentieel om het vertrouwen in de overheid te herstellen en de bestuurlijke integriteit op de eilanden te waarborgen. Het kabinet kreeg de opdracht om rechtshandhavingsinstanties op de eilanden zowel financieel als technisch te ondersteunen om corruptie doeltreffend te bestrijden.

