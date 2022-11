Tweede Kamer wil ook klimaatactie voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

DEN HAAG – Het kabinet Rutte moet zo snel mogelijk op een rij zetten wat voor maatregelen er nodig zijn om bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat is de strekking van verschillende moties die de Tweede Kamer vandaag heeft aangenomen.

De Tweede Kamer vindt ook dat er onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van klimaatverandering voor deze eilanden. Daarnaast moeten Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ondersteund worden in het uitvoeren van vergelijkbare onderzoeken.

De moties volgen na publicatie van onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van Greenpeace, waaruit blijkt dat de klimaatcrisis grote gevolgen zal hebben voor het laaggelegen Bonaire, als er geen actie wordt ondernomen.

De Kamerleden hebben mede naar aanleiding van de studie van de Vrije Universiteit bij het debat over Koninkrijksrelaties op 19 en 20 oktober veel aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid voor de gevolgen van de klimaatcrisis van het Caribisch deel van het Koninkrijk. D66, GroenLinks, Bij1 (ook namens Volt), ChristenUnie, PvdA en PvdD spraken allemaal over de gevolgen van de klimaatcrisis voor Caribisch

Ook verwacht de Kamer voor 15 november nog een reactie van de regering op het rapport van de Vrije Universiteit over de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire. Op 15 november vindt er een debat plaats over de BES-eilanden, en de Kamerleden willen dan kunnen ingaan op wat het kabinet van plan is om te doen voor Bonaire.