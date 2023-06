Tweede Kamerleden stellen vragen over Jamel Lomp

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Van Haga van de Groep Van Haga, heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid om informatie over Jamel Lomp die vorige week een vrouw in de Albert Heijn supermarkt om het leven bracht.

Het Kamerlid wil van de minister weten of hij bekend is met de geschiedenis van de voormalige TBS-recidivist, die herhaaldelijk betrokken is geweest bij gewelds- en bedreigingsmisdrijven.

Van Haga vraagt ook of de minister op de hoogte is van het feit dat Lomp in 2016 zijn buurt in Tera Pretu terroriseerde en dat de buren bang voor hem waren, maar dat de politie niets deed.

Daarnaast lijdt Lomp aan schizofrenie en zou hij al eerder zijn veroordeeld voor moord. Het Kamerlid wil weten hoe het mogelijk is dat een man als Lomp in 2023 vrij rondloopt in Nederland. “Hij heeft op brute wijze een vrouw vermoord.”

Ook Kamerleden De Mos en Kruis hebben vragen gesteld en willen opheldering over de situatie rond Lomp. “Niet alleen Lomp, maar ook anderen die op Lomp lijken, lopen vrij rond in de straten van Nederland.”

Volgens Van Haga neemt het aantal mensen zoals Lomp toe. Hoeveel van deze mensen zijn er? De leden wilden deze vragen beantwoord hebben vóór het debat van de commissie over TBS en gevangenissen vóór 4 juli aanstaande.

Jamel Lomp trok vorige week de aandacht van heel Nederland, toen hij een 36-jarige vrouwelijke medewerker in de AH doodstak. Zodra de AH-filiaal in Den Haag zijn deuren opende, ging Jamel naar binnen, liep naar de vrouw en stak haar neer. Daarna verliet hij de supermarkt rustig, maar werd niet veel later door de autoriteiten gearresteerd.