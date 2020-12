Tweede kunstwerk Tirzo Martha in Nederland

1 Delen

Willemstad – Nederland heeft er weer een kunstwerk bij van Curaçaose bodem. Die staat sinds gisteren in Apeldoorn in het Sprengenpark.

Het gaat om het kunstwerk ‘Overcoming Ourselves In Order To Overcome’ van Tirzo Martha. De kunstenaar heeft met inbreng van negen inwoners van Apeldoorn een gestapeld object gemaakt.

Het kunstwerk van Martha wordt in de zomer officieel onthuld en is zijn tweede werk in de openbare ruimte in Nederland. Het andere kunstwerk staat in de binnenstad van Den Haag.

Lees ook: