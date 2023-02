Tweede seizoen Kustwacht bij National Geographic begonnen

WILLEMSTAD – Gisteren was de eerste aflevering te zien van het tweede seizoen over de kustwacht in het Caribisch gebied op National Geographic. Een vast team van professionals van de kustwacht is maanden gevolgd om de serie te maken.

Dagelijks krijgen zij te maken met gevaarlijke, uitdagende situaties: drugssmokkel op het water, mensenhandel en noodgevallen. Met metal sharks, patrouilleboten en helikopters waarborgen zij de veiligheid in de Caribische zee.

In dit tweede seizoen van Kustwacht Caribisch Gebied neemt National Geographic de kijker mee achter de schermen bij de dagelijkse operaties en werkzaamheden van de Kustwacht Caribisch Gebied en de Koninklijke Marine.

Acht afleveringen

Het wordt spannender en realistischer dan ooit met nog meer drugsvangsten, reddingsoperaties en smokkelactiviteiten op camera vastgelegd. Dit seizoen is er naast Curaçao specifieke aandacht voor het eiland Aruba. Maar liefst acht afleveringen lang neemt National Geographic de kijker mee naar de donkere kant van de prachtige Caribische Eilanden.