Tweede verdachte moord Boechi is familie van de rapper

WILLEMSTAD – De tweede man die de dag voor Koningsdag op de Mexicoweg werd aangehouden, Chris Z. is familie van Boechi Windster, de rapper die begin december op straat werd doodgeschoten. Dat meldt ochtendkrant Vigilante.

De 24-jarige Z. wordt verdacht de schutter te zijn. De man die de vluchtauto bestuurde is Churendi C. Hij werd in Nederland gearresteerd en zit volgens Justitie voor zijn eigen veiligheid nu vast in Bonaire.

Volgens de Vigilante duurde het even voordat het politieonderzoek resultaten boekte. Een anonieme getuige die niet bij de schietpartij betrokken was, besloot details te verstrekken. Er werd een beschrijving gegeven van de gebruikte auto, evenals het kenteken en de naam van de bestuurder.

Het onderzoek raakte in een stroomversnelling en de eerste verdachte, de bestuurder kon in Nederland worden aangehouden en overgebracht naar Bonaire, waar ook hij volgens de Vigilante meewerkte aan het onderzoek.

Daaruit bleek dat de verdachte, Chris Z. uit Seru Fortuna een familielid is van de vermoorde Boechi Windster, die daar familie heeft wonen.

Z. is een bekende van Justitie.