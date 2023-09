Tweeduizendste bevalling in het Ikazia Ziekenhuis met Curaçaose arts-assistent

ROTTERDAM – In het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is vorige week de tweeduizendste bevalling van dit jaar geregistreerd, waarbij arts-assistent, Dagnery Pikerie uit Curaçao, assisteerde.

Het Moeder en Kind Centrum is een gespecialiseerde afdeling binnen het ziekenhuis die zich richt op de zorg voor zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en kinderen. Het centrum biedt uitgebreide diensten en zorg op maat voor moeders en kinderen, inclusief prenatale zorg, bevallingen, neonatale zorg voor pasgeborenen en pediatrische zorg voor kinderen.

Droom

Op jonge leeftijd was het haar droom om arts te worden. Ze vertrok zeven jaar geleden naar Nederland om te studeren en maakt nu haar droom waar.

Pikerie doorliep het Radulphus College, waar ze het VWO-programma voltooide op 18-jarige leeftijd. Ze ging naar Nederland om geneeskunde te studeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Pikerie werd lid van de organisatie AMA, dat staat voor ‘Antilliaanse Medische Associatie’. Ze begon als lid toen ze net afgestudeerd was als arts en twee jaar geleden werd ze benaderd om toe te treden tot het bestuur. Ze heeft dat twee jaar lang gedaan.

Eerst was ze betrokken bij het bijwonen van AMA-evenementen en daarna werd ze extern vice-voorzitter en was ze verantwoordelijk voor het leggen van contacten met mensen uit Curaçao, Aruba of Bonaire voor het AMA-netwerk.

Deze organisatie was oorspronkelijk opgericht voor Antilliaanse artsen in Nederland, maar is inmiddels uitgebreid naar andere studierichtingen in de medische wereld en naar mensen die al zijn afgestudeerd. Het is voor studenten en degenen die hun studie hebben afgerond.