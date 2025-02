Nieuws uit Nederland Twintig jaar cel voor Curaçaose moord voor Rotterdams café Dick Drayer 17-02-2025 - 2 minuten leestijd

Sapatu Real, beter bekend als Pito Rasta

ROTTERDAM – De rechtbank heeft de 36-jarige Curaçaoënaar Ryan D. veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord op de 32-jarige Hagenaar, ook uit Curaçao afkomstige Sapatu Real, beter bekend als Pito Rasta. Hij zou in werkelijkheid Windster heten. D. schoot hem op 1 juni 2024 voor café ’t Half Uurtje in Rotterdam-Charlois van dichtbij door het hoofd. De rechter acht bewezen dat er sprake was van een doelgerichte liquidatie.

De dodelijke schietpartij vond plaats rond 03.00 uur. Beelden van bewakingscamera’s laten zien hoe D. met een geladen vuurwapen op het slachtoffer afloopt, schiet en hem vervolgens een duw geeft. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Volgens D. ontstond de confrontatie door een eerder conflict. Twee maanden voor de moord zou hij ruzie hebben gehad met het slachtoffer in een nabijgelegen poolcafé, waarbij er schoten op hem werden gelost. Uit angst kocht hij daarna een vuurwapen. In de rechtszaal verklaarde hij dat hij ‘hartkloppingen en flashbacks’ kreeg toen hij de Hagenaar die nacht voor het café zag en zijn wapen trok om hem af te schrikken. Zijn advocaat stelde dat een duw van iemand anders ervoor zorgde dat hij per ongeluk de trekker overhaalde.

De rechter hechtte weinig waarde aan die verklaring. Op de camerabeelden is te zien hoe D. kalm te werk ging. De aanklager sprak van een ‘kille afrekening’ en wees erop dat D. wist dat het slachtoffer in het café was en bewust onopvallende kleding droeg. Meerdere getuigen verklaarden dat D. zijn doelwit leek op te wachten.

De rechtbank concludeerde dat D. niet handelde uit zelfverdediging en legde hem een gevangenisstraf van twintig jaar op.

