U18 Koninkrijksteam honkbal met Arubaanse en Curaçaose talenten naar 6de plaats op WK in Taiwan 

In Taiwan heeft Team Kingdom of the Netherlands vorige week zijn visitekaartje afgegeven op het WK U18. Met een sterke selectie, bestaande uit de grootste talenten van Aruba, Curaçao en Nederland, heeft het Koninkrijksteam laten zien een echte uitdager te zijn voor de absolute wereldtop.

Met no-hitters tegen Venezuela en Spanje en een overwinning op de uiteindelijke wereldkampioen Japan plaatste het Koninkrijksteam zich voor de Super Round van het WK met de zes beste landen van de wereld.

Tegen topfavorieten als Team USA, Puerto Rico en Zuid-Korea leed het Koninkrijksteam van bondscoach Eric de Bruin nipte nederlagen. Het resulteerde uiteindelijk in een zesde plaats op het Wereldkampioenschap.

Dit was het derde WK op rij (na het WK U18 en het WK U23 in 2022) waarin een Koninkrijksteam, bestaande uit de grootste talenten uit de verschillende delen van het Koninkrijk zich voegden bij de absolute wereldtop en de Super Round bereikten.

Talenten

Ook dit jaar bestond de selectie van het Koninkrijksteam U18 uit grote talenten uit de Aruba Baseball Academy, de Dutch Caribbean Baseball Academy van Curaçao en het Talent TeamNL Center uit Nederland.

Vanuit de Aruba Baseball Academy werden Joan Sierra, Nathan Arends, Tai Vic Tromp, Keyon Ashby en Isaac Mendez geselecteerd en was Randolph Oduber als coach actief.

De Dutch Caribbean Baseball Academy werd vertegenwoordigd door Rodiënsly Ignecia, Ryjeteri Mérite en Jared Veeris.

No-hitter

De combined no-hitter tegen Venezuela, een directe concurrent voor plaatsing voor de Super Round, was een prachtig voorbeeld van hoe de krachten vanuit het hele Koninkrijk gebundeld werden.

Pitchers Rodiënsly Ignecia (Curaçao) en Nathan Arends (Aruba) gooiden een combined no-hitter en werden daarbij geholpen door geweldige defense van korte stop Amarensio Franka en catcher Keegan Pieternella (Nederland).

De samenwerking tussen de verschillende academies wordt steeds verder geïntensiveerd en zal, zo is de wens van de honkbalbond, in de toekomst hopelijk leiden tot nog meer successen op het mondiale niveau.

Team Kingdom

De nationale honkbal- en softbalselecties spelen sinds 2015 onder de noemer Team Kingdom of the Netherlands om daarmee de belangrijke inbreng van spelers en speelsters vanuit het Caribische gedeelte van het Koninkrijk op waarde te schatten.

In de selecties spelen spelers en speelsters uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. De bond schrijft: “Dat we samen sterker staan blijkt wel uit de grote hoeveelheid Europese titels en zelfs de wereldtitel honkbal in 2011. Geen andere teamsporten waren in de laatste decennia zo succesvol als de honkballers en de softbalsters.”