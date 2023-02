Uitbreiding luchthaven Aruba af in derde kwartaal 2024

ORANJESTAD – De uitbreidingsfase van de Arubaanse luchthaven wordt naar verwachting in het derde kwartaal van volgend jaar afgerond. Dat meldt de Aruba Airport Authority. Het project heet het Gateway 2030-project

Het behelst onder meer verschillende fasen, waaronder de ontwikkeling van een grotere incheckruimte aan de Amerikaanse kant van de luchthaven, evenals de ontwikkeling van bagage-afhandelings- en opslagruimtes en extra gates en wachtruimtes voor vliegtuigen.

Drukste

Aruba Airport is een van de drukste luchthavens in de Caribische regio en ontvangt jaarlijks meer dan 2,5 miljoen passagiers van 22 verschillende luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven heeft momenteel 34 directe bestemmingen over de hele wereld.

De luchthaven is van plan om een duurzame, veilige en toekomstbestendige luchthaven te worden die uitstekende klantenservice biedt en de Arubaanse gastvrijheid weerspiegelt.