Uitbreiding ‘Smart’ straatverlichting op Curaçao

Seri Domi heeft al smartverlichting | Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Automobilisten die op de Emancipatie Boulevard rijden, langs de kruizing Schottegatweg/Santa Rosaweg bij Zuikertuintje of richting Bandábou rijden vanaf Zegú zijn binnenkort getuige van LED-straatverlichting met smarttechnologie.

Op de Emancipatie Boulevard gaat het om 315 armaturen, op de Schottegatweg 85 en van Zegú tot landhuis Papaya om 115 armaturen. De verlichting kan digitaal vanaf één punt aangestuurd worden.

De werkzaamheden op de Emancipatie Boulevard beginnen woensdag 9 december en duren twee dagen. de linker rijbaan zal in beide richting gesloten worden.

Het werk wordt in fases uitgevoerd om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

De vervanging van armaturen op de Schottegatweg en op de Weg naar Wèspunt starten eind van de week en in het weekend om het verkeer zoveel mogelijk te ontzien.

Twee wijken

Overigens zijn er al wijken met ‘smart’ verlichting. Ser’i Dòmi heeft sinds vorig jaar al LED-straatverlichting die op afstand bediend kan worden. En ook een deel van Julianadorp is al voorzien van smart LED. De twee wijken hebben in totaal 550 lantaarnpalen. De bedoeling is dat alle 32.184 lantaarnpalen op Curaçao smart LED krijgen.