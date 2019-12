30 Gedeeld

Willemstad – De manier waarop bij Kranchi uitgifte van paspoorten en rijbewijzen is georganiseerd, is gevoelig voor fraude en misbruik. Dat zegt de Algemene Rekenkamer.

In 2018 ging daar 4,5 miljoen gulden in om, maar de vraag is of dat geld ook op de goede plek is terechtgekomen. Te controleren valt dat niet, omdat de organisatie niet klopt.