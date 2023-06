Uitlevering Joran van der Sloot begonnen

LIMA – De uitlevering van Joran van der Sloot, verdachte in de zaak van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway, aan de Verenigde Staten is begonnen. Dit wordt gemeld door zowel De Telegraaf als CNN. Hij werd in de vroege ochtend van afgelopen zaterdag overgebracht vanuit de beruchte Challapalca-gevangenis in Peru naar een gevangenis in de hoofdstad, Lima, onder zware beveiliging.

Van der Sloot wordt de komende dagen overgevlogen naar de Amerikaanse staat Alabama, waar hij terecht staat voor het afpersen en oplichten van de ouders van de in 2005 verdwenen Holloway. Volgens bronnen bij de Peruaanse justitie is deze stap het resultaat van intensief juridisch getouwtrek tussen de autoriteiten van Peru en de openbaar aanklager van Alabama.

Peru wilde extra garanties dat Van der Sloot na zijn proces in de VS zou terugkeren naar Peru om het resterende deel van zijn gevangenisstraf voor de moord op Stephany Flores in 2010 en drugshandel uit te zitten. Deze garantie zou door de Verenigde Staten zijn gegeven.

Volgens CNN vocht Van der Sloot zijn uitlevering niet aan en wilde hij naar de Verenigde Staten gaan. Zijn advocaat maakte deze week bekend dat de 35-jarige Nederlander in afwachting van zijn uitlevering was overgeplaatst naar een andere gevangenis.

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Van der Sloot ervan dat hij in 2010, kort voordat hij naar Peru vertrok, $25.000 in contanten van de familie Holloway aannam in ruil voor het leiden naar het lichaam van Natalee. Maar Natalee Holloway is nooit gevonden en Van der Sloot is in deze zaak niet aangeklaagd. Een rechter verklaarde Natalee Holloway later dood.

Van der Sloot zit momenteel een straf van 28 jaar uit in Peru voor de moord op Stephany Flores. Hij moet volgens de afspraak na zijn proces in de VS terugkeren naar Peru om zijn straf voor deze misdaad uit te zitten. De Nederlander moet tot 2045 in Peru in de gevangenis blijven, waarna hij zijn straf voor het oplichten van de Holloway familie in Alabama zou kunnen uitzitten.