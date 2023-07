Uitleveringzaak Nuto Wawoe opnieuw uitgesteld

SANTA DOMINGO – De uitleveringszaak van drie Nederlandse verdachten, waaronder Urvin ‘Nuto’ Wawoe, in de Dominicaanse Republiek is opnieuw opgeschort. Reden dit keer is het wrakingsverzoek van de advocaten van de drie.

Samen met Nuto zijn er nog twee andere verdachten, namelijk Dennis Goedee en Terence Angelo Richard de Vries.

Wat de exacte reden is voor de wraking is niet bekend. 13 juni was de behandeling van de zaak al opgeschort op verzoek van de advocaten. Zij zeiden meer tijd nodig te hebben voor bestudering van het dossier.

De drie Nederlanders worden geïdentificeerd als leden van de criminele organisaties van de Mocro Maffia. Het Openbaar Ministerie beschouwt Wawoe als een van de belangrijkste leiders van de No Limit Soldier bende, die zich bezighoudt met drugshandel, wapenhandel en moord in verschillende landen binnen het Koninkrijk.

Dennis Goedee wordt in verband gebracht met bedreigingen aan het adres van het Nederlandse Koningshuis, waaronder prinses Amalia.

Op 19 april verklaarde Wawoe dat hij niets te maken had met enige criminele organisatie. De verdachte stelde al vele jaren in de Dominicaanse Republiek te wonen en geen enkele criminele groep te kennen.